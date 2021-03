$!Pujols: “Si estoy cerca de los 700 jonrones, por qué no ir otro año. Es un número muy grande”

Albert Pujols ha rechazado en toda su carrera perseguir cifras, pero la de los 700 cuadrangulares parece que será la excepción. Menos de 10 días después de desautorizar a su esposa por poner fecha de caducidad a su carrera, el toletero dominicano ha reiterado que tiene números por completar.

Se lo ha dicho al diario USA Today, que trae una historia en su sitio web este miércoles, bajo la firma de su experto en béisbol Bob Nightengale.

Es quizás el club más exclusivo y estimado de las Grandes Ligas.

Solo tres hombres han logrado la hazaña en la historia del béisbol, y solo dos en las últimas 85 temporadas.

Es el club de los 700 jonrones. Los únicos miembros son Babe Ruth, Hank Aaron y Barry Bonds.

Ahora, con Pujols sentado en 662, si se acerca este año y tiene una oportunidad legítima de unirse al trío, le gustaría seguir adelante y seguir jugando más allá de esta temporada con la oportunidad de estar entre inmortales del béisbol.

“Si estoy cerca de eso, ¿por qué no?”, le dijo a USA TODAY Sports. “No trato de perseguir números, pero 700 es un número grande”.

“Si no vuelvo a firmar con los Angelinos, tendré que encontrar un equipo que me dé esa oportunidad. Ojalá hubiera podido mantenerme saludable y no haber tenido esas lesiones. Imagínense si hubiera mantenido el ritmo que tenía cuando estaba en St. Louis, ya tendría 800 jonrones‘’, dijo.

Pujols superó a Willie Mays (660) la temporada pasada por el quinto lugar en la lista de jonrones de todos los tiempos. El siguiente es Alex Rodríguez (696), quien se retiró antes de que pudiera alcanzar el hito de los 700 jonrones.

Pujols, quien ingresa a su vigésima temporada en las Grandes Ligas, está en el último año de su contrato de 10 años y US$240 millones.