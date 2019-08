$!MLB define calendario sin RD, pero en Lidom esperan

Sacar el circo de las Grandes Ligas de los Estados Unidos y Canadá es un negocio de alto riesgo, que requiere de la alineación de los planetas para no drenar a la empresa que apueste por la aventura. Julio Hazim fue el último que se atrevió, en el 2000, y asegura que cerró con números rojos.

Si bien en la Liga Dominicana de Béisbol no tiran la toalla hasta el 29 de agosto cuando venga una comisión a evaluar el estadio Quisqueya, lo cierto es que la MLB no contempla en su calendario de pretemporada 2020 traer partidos a suelo dominicano.

Así quedó evidenciado ayer cuando fue publicado el programa de juego de los 30 equipos para las ligas del Cactus y la Toronja, que arranca el 21 de febrero y termina el 25 de marzo.

Pero fuentes cercanas a la Lidom consultadas por DL dijeron que no harían comentarios hasta tanto no sean notificados por la MLB. Vitelio Mejía, titular del organismo, no estuvo disponible para responder a las requisitorias.

Sin embargo, el capítulo XXV, en su acápite D, del acuerdo de trabajo que rige la liga entre 2016-2021 establece en que para celebrar partidos en Puerto Rico, México y Dominicana hay que notificar a los equipos que estarán envueltos a más tardar el primero de abril del año anterior al evento.

Si el juego o serie será en Japón o Reino Unido la notificación debe hacerse con dos años de antelación, al 31 de marzo.