$!Radhamés Liz asegura estará listo para el día inaugural

El veterano lanzador de las Estrellas Orientales, Radhamés Liz, aseguró que estará con el equipo desde el primer día de la temporada.

Liz se reportó el jueves por primera vez a los entrenamientos, en el complejo de los Cerveceros de Milwaukee, y manifestó que se encuentra en óptimas condiciones físicas para lanzar.

“Quiero estar ahí desde el primer día, estoy en mi punto”, señaló Liz.

El derecho explicó que ya no siente molestias por la lesión en la espalda que le aquejó en la pasada temporada local, cuando su actuación se vio limitada a solo tres aperturas en la serie regular; una apertura en el miniplayoff frente a los Leones del Escogido; y dos salidas como relevista, en la serie semifinal, contra los Gigantes del Cibao.

“En México, este año, al comienzo de la temporada tenía miedo, por la lesión en la espalda, pero según fui lanzando me sentí en mi punto”, apuntó Liz que trabajo con los Leones de Yucatán, de la Liga Mexicana de verano.

Liz quiere ser abridor

El derecho afirmó que desea abrir partidos en el invierno con Estrellas, en lugar de venir desde el bullpen, como ocurrió algunas veces la temporada pasada.

“Lo mío siempre ha sido abrir, pero si hay algún caso en el cual el equipo me necesite, si hay una debilidad, estoy dispuesto a que me usen como me necesiten, como ocurrió la temporada pasada aquí y en México”, comentó Liz respecto a si trabajara como lanzador abridor o como relevista.

Su marca de por vida es de 12-9 y 2.09 de efectividad, ha sido un efectivo lanzador abridor para las Estrellas, de un total de 60 salidas en serie regular 58 han sido aperturas.

En la postemporada, su récord es de 2-2, con 3.72 de efectividad en nueve partidos siete de ellos como abridor.

La próxima será la décima temporada de Liz en el béisbol profesional dominicano, del cual se ausentó por tres campañas (2011, 2015 y 2016), cuando lanzaba en Taiwan y Japón.

En el país, Liz solo ha lanzado para los Orientales, equipo que lo seleccionó en el segundo turno de la primera ronda del sorteo de novatos del 2006.

Las Estrellas importarán abridores

El conjunto oriental ha anunciado la importación de varios lanzadores abridores importados entre los que están Evan MacLane y Andy Otero (zurdos); así como a los derechos Kutter Crawford y Steven Fuentes.

En el caso de Fuentes, el gerente general de las Estrellas, Félix Peguero, ha señalado que el derecho panameño podría estar como relevista, en el medio de los partidos, también.

Las Estrellas inician la campaña ante los Toros del Este en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.