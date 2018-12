$!Rafael De Paula: “Solo trato de estar encima en el conteo”

El relevista Rafael De Paula de los Leones del Escogido en la actual temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), ha actuado en 21 entradas en las que ha permitido solo cinco carreras limpias y 17 hits para una efectividad de 2.14, considera que la clave ha sido ser agresivo siempre.

“Lo que trato es de mantenerme siempre encima en el conteo y atacar temprano a los bateadores. Es lo que he hecho y me ha dado éxito gracias a Dios”, revela el lanzador de 27 años de edad.

Agrega que se preocupa en atacar a los bateadores porque al caer por debajo “las cosas se ponen más difíciles”, pues hay que tratar de lanzar por la zona, diferente a cuando se está encima que hay oportunidad de botar cualquier picheo.

En sus salidas, el nativo de La Victoria ha conseguido más ponches (22) que las entradas en las que ha lanzado, sin embargo, cuenta que esa no es la meta.

“No me enfoco mucho en ponches, sino salir rápido del bateador, no llevarlo a conteo profundo y tratar de que las carreras no bajen, o sea, dejar el juego como lo recibí”, explica De Paula.

Para el derecho, la meta de él y de todo el equipo es la misma: “seguir trabajando fuerte para que el equipo pase al Round Robin, por eso estamos fajados día y noche, pensando en eso”.