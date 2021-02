$!Rafael Devers está en mejor forma y enfocado en la defensa

La otra área en la que Devers está trabajando para ser más consistente es la preparación física. Luego de que se suspendieran los entrenamientos del año pasado debido a la pandemia, Devers no estaba en óptimas condiciones cuando se presentó al campamento de verano en julio.

“Sí, pero no quiero usar eso como una excusa”, dijo Devers. “Todo el mundo tuvo que lidiar con lo mismo, pero obviamente, con la pandemia y los protocolos que había, especialmente una vez que se paró el Spring Training y regresé a la República Dominicana, no quiero decir que no estaba entrenando, yo estaba practicando.

“Pero no es lo mismo a tener la estructura y poder venir aquí a trabajar y ponerte otra vez en forma. Como dije, no lo voy a usar como una excusa. Sólo tengo que mejorar y ése es mi plan para esta temporada”.