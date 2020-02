$!Recibió más dinero que Tatis y Soto, dejó béisbol a los 20 y ahora es youtuber

“El segundo año fue que empecé a apartarme de Cristo, me descarrié. Para que ustedes entiendan, no supe cómo llevar las cosas del terreno fuera del terreno, me llevaba los problemas del terreno para la calle y los de la calle para el terreno y muchas cosas. Me empecé a coger malas costumbres, a salir, a hacer muchísimas cosas. Cuando uno es joven y no ha experimentado muchas cosas y más yo que era un niño tranquilo que no jodía mucho, todas esas cosas eran nuevas para mí. Entonces me llevé mucho de la calle, de esto, muchas cosas que distraían”, dice Cruz.

Dice que el cuarto año (2019) estaba “insoportable”. “Yo mismo decía, ‘¿qué es lo que me pasa?’. Llegué a un punto que me estaba yendo tan tan mal que no me importaba nada, literalmente no me importaba nada. Empecé a bajar de niveles, me esforzaba, pero no funcionaba nada. Jugaba menos, bajaba de nivel. Estaban pasando muchas cosas que poco a poco me hicieron perderle el amor al deporte”, relata Cruz.

Un punto en el que sintió que tocó fondo.