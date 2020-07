$!Récord de dominicanos para un día inaugural con 93 en roster activo

No se logró el centenar como estaba proyectado, pero la representación dominicana al día inaugural de las Grandes Ligas 2020 ha marcado otro récord. Sí, por la mínima y con rosters ampliados a 30, pero el dato histórico se la conseguido.

Salvo los Cachorros de Chicago, el resto de los 28 equipos incluyó al menos un quisqueyano. El total alcanza los 93 en planteles activos, uno más que la marca establecida en 2019 y 24 más que en 2018 cuando empezaron 70.

Las bajas a última hora de Juan Soto, afectado por el COVID-19, el descarte de Melky Cabrera en los Mets y el corte de Sócrates Brito en los Piratas se combinaron con otras decisiones de los ejecutivos de equipos para evitar que por primera vez se supere la barrera de los 100.

A los campos de entrenamientos de este verano llegaron 215 dominicanos, de ellos 56 prospectos incluidos en los planteles de 60 hombres.

A continuación, la lista de criollos por equipos.

LIGA AMERICANA (51)

BLUE JAYS (4): Rafael Dolis (PD), Vladimir Guerrero Jr. (IF), Santiago Espinal (IF) y Teoscar Hernández (OF).

RAYS (3): Diego Castillo (P), Willy Adames (IF) y Manuel Margot (OF).

ORIOLES (3): Miguel Castro (PD), Pedro Severino (C) y Hanser Alberto (IF).

MEDIAS ROJAS (2): Phillips Valdez (PD) y Rafael Devers (IF).

YANKEES (2): Miguel Andújar (OF/IF) y Gary Sánchez (C).

MEDIAS BLANCAS (7): Alex Colomé (PD), Jimmy Cordero (PD), Kelvin Herrera (PD), Reynaldo López (PD), Edwin Encarnación (BD), Leury García (OF) y Eloy Jiménez (OF).

DETROIT (5): Iván Nova (PD), Rony García (PD), José Cisnero (PD), Jeimer Candelario (IF) y Dawel Lugo (IF).

KANSAS CITY (4): Adalberto Mondesí (IF), Maikel Franco (IF), Franchy Cordero (OF) y Erick Mejía (OF).

INDIOS (4): Carlos Santana (IF), José Ramírez (IF), Franmil Reyes (OF) y Domingo Santana (OF).

MELLIZOS (3): Nelson Cruz (BD), Miguel Sanó (IF) y Jorge Polanco (IF).

TEXAS (6): Jonathan Hernández (PD), José Leclerc (PD), Edison Vólquez (PD), Ronald Guzmán (IF), Danny Santana (OF) y Leody Taveras (OF).

ANGELINOS (3): Félix Peña (PD), Hansel Robles (PD) y Albert Pujols (IF).

ASTROS (2): Cristian Javier (PD) y Framber Valdez (PZ).

ATLÉTICOS (2): Frankie Montás (PD) y Ramón Laureano (OF).

MARINEROS (1): José Marmolejos (OF).

LIGA NACIONAL (42)

MARLINS (5): José Ureña (PD), Sandy Alcántara (PD), Yimi García (PD), Jonathan Villar (IF) y Magneuris Sierra.

NACIONALES (5): Raudy Read (C), Starlin Castro (IF), Wilmer Difó (IF), Emilio Bonifacio (IF) y Víctor Robles (OF).

METS (5): Dellin Betances (PD), Jeurys Familia (PD), Robinson Canó (IF), Eduardo Núñez (IF) y Amed Rosario (IF).

FILIS (3): Héctor Neris (P), Ramón Rosso (PD) y Jean Segura (IF).

BRAVOS (1): Marcell Ozuna (OF).

PIRATAS (3): Michael Féliz (PD), Richard Rodríguez (PD) y Erick González (IF).

CARDENALES (2): Carlos Martínez (PD) y Junior Fernández (PD).

ROJOS (2): Luis Castillo (PD) y Pedro Strop (PD).

CERVECEROS (1): Freddy Peralta (PD).

PADRES (5): Dinelson Lamet (PD), Luis Perdomo (PD), Francisco Mejía (C), Manny Machado (IF) y Fernando Tatis III (IF).

ROCKIES (3): Yency Almonte (PD), Carlos Estévez (PD) y Raimel Tapia (OF).

GIGANTES (3): Johnny Cueto (PD), Wandy Peralta (PD) y Dany Jiménez (PD).

DODGERS (2): Pedro Báez (PD) y Dennis Santana (PD).

DIAMONDBACKS (2): Ketel Marte (IF) y Starling Marte (OF).