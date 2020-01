$!Recuerden las Águilas del 1994-95

Para los aguiluchos de sentimientos: Negro Veras, Huchi Lora, Orlando Gil, Marino Collante, Felucho Jiménez, Luís García y Rosana Rivera, por favor no apaguen la “pata e’ gallina”.

Ni las Águilas Cibaeñas (2-4) están eliminadas, ni los Tigres del Licey (4-2) están visados para la Serie Final. Siempre es importante recurrir a la historia, sobre todo como marco de referencia.

En el Round Robin de 1994-95 se produjeron dos hechos que al fanático de corta memoria se la “yompeamos” con una dosis de “Recebrex”. Las Águilas Cibaeñas habían empezado como un chofer de patana ganando sus primeros tres juegos, pero inesperadamente les llegó una terrible cadena de siete derrotas viéndose en la recta final con récord de 4-7.

Los técnicos secos con maestría en béisbol y los analistas de gradas decretaron al estilo Ley Seca que el Águila Mameyona” no se recuperaría y que sería descalificada. Sin embargo, como el enfermo todavía comía había esperanza y la tropa amarilla, dirigida por Miguel Diloné, se envalentonó y con gallardía ganó sus últimos siete encuentros, clasificando de esa forma a la serie final con foja de 11-7.

Lo otro que aconteció en esa Semifinal fue el desplome de las Estrellas Orientales, que estando con marca de 8-6 en la última semana del Todos contra Todos, y en la primera posición, perdió sus últimos cuatro encuentros, dos ante las Águilas, uno frente a los Toros y el último contra el Escogido. Los Orientales (8-10) no llegaron a la serie final y en su lugar clasificaron los Toros del Este (9-9) que luego fueron los campeones.

Así es el béisbol, hasta que no se den las manos no se puede pitar victoria.No me digan que los peloteros no son los mismos.

Eso lo sabemos, como también que la Pelota es redonda y viene en caja cuadrada.

La realidad es que falta mucha pelota por jugar.

Un día como hoy: 1970, los jugadores refuerzos de las Águilas Cibaeñas se negaron a jugar en el choque programado ante los Tigres de Licey en el Estadio Quisqueya alegando atrasos en el pago de sus salarios. Esa decisión de los importados obligó al alto mando cibaeño a utilizar al pítcher Secundino Almonte, como jardinero izquierdo y al lanzador Julio César Imbert en la primera base. Licey ganó 2x1.

1981, los Tigres de Licey obtienen su victoria 800 de por vida desde 1951, apoyados en el pitcheo de Rick Sutcliffe y jonrón con las bases llenas de Paul Householder. Licey 5, Águilas Cibaeñas 2.

1958, Dick Stuart (El Peje Cajón) disparó su jonrón 13 y empató con Pedro Formental, que fletó 13 también con las Águilas en 1951.