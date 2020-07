Reglas de béisbol: el "corredor temporal" se usa en lugar del receptor

b) El corredor temporal puede ser usado en cualquier momento después que ocurra el segundo out;

c) El corredor temporal es el jugador programado a batear de último y quien no está en base al momento que es tomada la opción, más bien, el último jugador puesto out en el episodio.

La regla establece que, si un jugador incorrecto es usado como un corredor temporal, el error será corregido al momento en que es notado, sin ninguna penalidad.