$!Reglas de béisbol: el robo de turno y cómo se procede

El béisbol tiene sus reglas y muchas de ellas se aplican por igual a softbol, como lo relacionado al robo de turno de un bateador por otro. En ambas disciplinas hay jugadas de reglas jugadas de apelación.

El robo de turno es una jugada de apelación. ¿Qué es una jugada de apelación? Es cuando se viola la regla pero no se corrige o castiga al infractor, si no hay una reclamación, mientras que la jugada de reglas el árbitro está en el deber de aplicar los correctivos inmediatamente se produzca.

La sanción el robo de turno es out para el bateador que permitió la violación, no para el violador y como tiene su tiempo para aplicación, no es una jugada retroactiva, todo lo contrario, se pueda validar si no se reclama en el tiempo correspondiente. Solo es robo de turno cuando el violador completa su gestión como bateador.

Un robo de turno hay que reclamarlo antes de un picheo o un intento de jugada.