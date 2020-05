$!Reglas de Béisbol: La muerte súbita, y cómo se aplica en béisbol y softbol

El béisbol como pasatiempo, tiene millones de seguidores en el mundo, fanáticos de equipos y jugadores en particular. Como negocio la televisión se ha apoderado del mismo y “sugerido”, la aplicación de reglamentos dirigidos a agilizar la celebración de un partido.

El softbol, primera disciplina en aplicarla, en el octavo mandaba a la segunda base el último bateador en completar su turno al bate en el inning anterior, (No el último en hacerse out).

Está regla está dirigida a agilizar el final de un partido cuando llega a los innings programados y no hay un ganador. En el caso del softbol, siete entradas y en béisbol, nueve episodios completos.

Ejemplo de muerte súbita

Ejemplo 1 en softbol: Corredores en primera y segunda, el tercer bate batea un rolling pegado a la almohadilla de tercera, el defensor de esa posición atrapa la bola y piza la base para poner out al corredor que estaba en la intermedia. El último out fue ese corredor, pero el último que completó su turno al bate fue el tercero en la alineación, por lo tanto, si el partido está empate al completar los innings reglamentario, él será quien irá a la intermedia, abriendo el siguiente episodio, y así en todos los casos de cierre de innings.

Ejemplo 2 en béisbol: Se aplica lo mismo en el béisbol, con la diferencia de que el béisbol pone dos corredores en circulación, segunda y primera y serán los últimos en hacerse out en el episodio anterior. El tercer out a segunda y el segundo out a la primera.