$!Reglas de béisbol: los “balk” que comete el lanzador y los provocados por la defensa

Hay contempladas en las reglas de béisbol, 13 acciones del lanzador que son penalizadas como “balk”, y una por la interferencia de la defensa. No todas son a juicio del árbitro, pero si la mayoría, según establece la propia regla.

El “balk” es un movimiento ilegal de un lanzador, que tiene como penalidad, el avance de él o los corredores en circulación, por lo que para que ello suceda tiene que estar por lo menos una base ocupada. Cuando se canta un “balk” la bola se declarará muerte y cada corredor avanzará una base sin riesgo a ser out.

En el béisbol hay otras jugadas sentenciadas como “balk” que no son infracciones del lanzador, pero el avance de los corredores así se justifica y que son al mismo tiempo interferencia del recepto u otro jugador de la defensa.

Nota: Se consideran también movimientos ilegales y por tanto "balk", cuando estando en contacto con la goma de lanzar a un fildeador que no está cubriendo a un corredor; si a juicio del árbitro coloca la bolsa de resina en el guante con el propósito de engañar al corredor; cuando sale de la goma de lanzar incorrectamente; cuando asume la posición con el talón de su pie levantado y cuando da un segundo paso al home plate.

(12) El lanzador, mientras está dando una base por bolas intencional, lanza cuando el receptor no está en el cajón del receptor.

(7) El lanzador realiza cualquier movimiento naturalmente asociado con su lanzamiento mientras no está en contacto con la goma de lanzar.

(6) El lanzador ejecuta el lanzamiento de la bola al bateador mientras no está de frente al bateador;

Comentarios de las reglas 6.02 sobre el "balk"

a) Regla 6.02(a) (1): Si un lanzador zurdo o derecho, balancea su pie libre pasándolo más allá del borde posterior de la goma del lanzador está obligado a lanzarle al bateador excepto para virarse a segunda base en una jugada para sorprender al corredor.

b) Regla 6.02 (a)(3): El lanzador, mientras está en contacto con la goma de lanzar, debe dar un paso directamente hacia la base antes de tirar a esa base. Si el lanzador se voltea o gira sobre su pie libre, sin dar un paso, o vira su cuerpo y tira antes de dar el paso, es un balk. El lanzador debe de dar un paso directamente hacia la base antes de tirar a esa base, y está obligado a tirar (excepto a segunda base) como consecuencia de haber dado este paso. Será un balk si, con corredores en primera y tercera, el lanzador da un paso hacia la tercera y no tira, solo con el propósito de engañar al corredor para que regrese a tercera, luego, al ver al corredor de primera salir hacia segunda, se vira, dando un paso y tira hacia primera base, este acto será considerado un “balk” y así deberá ser decretado. Es legal para un lanzador salir hacia la segunda base y hacer el amago de tiro sin concluirlo.

c) Regla 6.02 (a)(4): Para determinar si el lanzador tira o finge un tiro a una base desocupada con el propósito de hacer una jugada, el árbitro deberá considerar si el corredor en la base anterior demuestra o de alguna manera da la impresión de intentar avanzar a dicha base desocupada.

d) Regla 6.02 (a)(5): Un lanzamiento apresurado (Quick Pitch) es un lanzamiento ilegal. Los árbitros juzgarán un lanzamiento apresurado, cuando se realice antes que el bateador esté razonablemente en el cajón de bateo. Con corredores en base la sanción es un balk; sin corredores en base es una bola. Los lanzamientos apresurados son peligrosos y no deben ser permitidos.

e) Regla 6.02 (a)(8): La regla 6.02 (a)(8) no se aplicará cuando una advertencia es dada de conformidad con la Regla 6.02 (c)(8), (la cual prohíbe la demora intencional de un juego tirando a defensores sin un intento de eliminar a un corredor). Si un lanzador es expulsado de conformidad con la Regla 6.02 (c)(8) por continuar demorando el juego, la sanción en la Regla 6.02 (a)(8), también será aplicable. La Regla 5.07 (c) (la cual establece un límite de tiempo para que un lanzador suelte la bola cuando las bases están desocupadas) es aplicable solamente cuando no hay corredores en bases.

