$!Rick Porcello pacta con los Mets por 10 millones y un año

Rick Porcello, ex ganador del premio Cy Young en la Liga Americana, y los Mets de Nueva York pactaron un contrato de 10 millones de dólares por un año, informó a The Associated al tanto de las negociaciones.

La persona habló con AP con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no ha sido anunciado oficialmente.

Un derecho que cumplirá 31 años el 27 de diciembre, Porcello se suma a una rotación que incluye a Jacob deGrom, Noah Syndergaard, Marcus Stroman y Steven Matz.

Porcello tuvo marca de 14-12 con 5.52 de efectividad en 32 aperturas el año pasado, su quinto y último con Boston. Su mejor año con los Medias Rojas fue en 2016, cuando terminó con foja de 22-4 y ganó el Cy Young.