Robinson Canó condiciona jugar con Estrellas Orientales

SAN PEDRO DE MACORÍS. Las Estrellas Orientales podrían contar con la integración de Robinson Canó, sin embargo condicionó su participación a una serie de circunstancias.

“No tengo fecha de entrada todavía, me enfoco en que los Marineros de Seattle clasifiquen a la postemporada y luego pienso. Si las Estrellas van bien entonces juego en el round robin, así tengo más juegos importantes. Si no, entro antes”.

El segunda base de los Marineros que cumple una suspensión por 80 partidos por violar la política antidrogas de Grandes Ligas, dijo que la fecha de su integración dependerá de la situación que esté el equipo, que disputa la primera posición en el Oeste de la Liga Americana, con los Astros de Houston.

“Hay que incentivar a los demás jugadores de las Estrellas, estoy en disposición para hablar con ellos. Lo que vamos a pedirle a Dios que el equipo empiece de una buena manera. No es fácil venir y decir quiero jugar. Yo jugué en el Clásico de Béisbol en el 2013, era mi año de contrato, si yo me lesionaba no sabía qué iba a pasar conmigo, pero yo estaba arriesgando mi futuro por la República Dominicana” relató Canó.

Dice que todos cometemos errores y de verdad hay que seguir adelante. La vida sigue y hay que dar lo mejor. “Estoy contento por el lugar en que están los Marineros, en este momento es bueno ver el equipo progresar, no se puede ser egoísta y estoy feliz porque casi me integro para seguir ayudando”, Canó se une a los Marineros el 13 de agosto.

Dice que está dispuesto a jugar en cualquier posición con Seattle, lo importante para él es llevar al conjunto a los playoffs, donde no podrá ver acción.

Estos detalles los dio a conocer durante un encuentro con los medios en la Cámara de Comercio de San Pedro de Macorís.