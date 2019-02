$!Robinson Canó entre los candidatos a JMV en la temporada del 2019

En ese sentido, analicemos a 10 posibles candidatos a ganar el premio de Jugador Más Valioso -- jugadores quienes, si todo les sale bien, podrían estar levantando este trofeo el próximo invierno, señala Will Leitch en MLB.com

Robinson Canó, 2B, Mets

Matt Chapman, 3B, Atléticos

Rhys Hoskins, 1B, Filis

Todavía no sabemos si va a ser compañero de equipo de Bryce Harper o Manny Machado o de ninguno de los dos, lo que sí sabemos es que regresará a la primera base tras un aventurado paso por los jardines, y eso sólo ayudaría al equipo. Sabemos del trueno que su bate posee y de la consistencia ofensiva que aporta a la parte gruesa de la alineación de Filadelfia.

Tommy Pham, OF, Rays

Yasiel Puig, OF, Rojos

Los Rojos, tras cuatro campañas con por lo menos 90 derrotas, se han reforzado considerablemente este invierno en un intento por competir en la división más brutal de Grandes Ligas. La adición de Puig es sin duda la de mayor perfil para Cincinnati este año. La idea de contar con un bateador con el poder masivo del cubano, particularmente su trueno hacia la banda contraria, jugando en el Great American Ball Park es bastante atractiva, y recuerden, también, Puig será elegible para convertirse en agente libre al finalizar esta campaña. Si el oriundo de Cienfuegos logra tener un gran año y los Rojos contienden por un lugar en octubre, será difícil no tomarlo en cuenta para llevarse el trofeo de JMV.

J.T. Realmuto, C, Marlins

Anthony Rendón, 3B, Nacionales

Blake Snell, LZ, Rays

¿De qué manera reconoces a un lanzador que viene de ganar el Cy Young pero que en la siguiente temporada su desempeño es aun mejor? ¿Qué tal un trofeo de JMV? Podría sonar como una locura, pero si los Rays alcanzan la postemporada, una posibilidad real, Snell será uno de los protagonistas, siendo una de las caras principales de Tampa Bay. No sólo eso, sino que es parte de un equipo que no depende tanto de sus lanzadores abridores, al menos en los que no llevan por nombre Blake Snell. Así que digamos, hipotéticamente, que Snell tiene una temporada como la de Jacob deGrom en el 2018, pero con los Rays en los playoffs y es el único serpentinero en abrir más de 30 juegos. Pues bien, tendrías que considerar seriamente a Snell para llevarse el codiciado premio, ¿verdad?