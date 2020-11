$!Robinson Canó falla prueba de dopaje y es suspendido por todo 2021

El segunda base de los Mets de Nueva York, Robinson Cano, dio positivo por el estanozolol, que mejora el rendimiento, y será suspendido durante toda la temporada 2021, según un comunicado del comisionado Rob Manfred.

Es la segunda suspensión por dopaje para Canó, de 38 años, quien se perdió 80 juegos en 2018 después de dar positivo por un diurético mientras estaba con los Marineros de Seattle.

Una segunda prueba positiva da como resultado una suspensión automática de 162 juegos, según el acuerdo conjunto sobre drogas entre la Major League Baseball y la MLB Players Association. Canó perderá su salario de US$24 millones.

“Nos decepcionó mucho que nos informaran sobre la suspensión de Robinson por violar el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de las Grandes Ligas”, dijo el presidente de los Mets, Sandy Alderson, en un comunicado. “La violación es muy desafortunada para él, la organización, nuestros fanáticos y el deporte. Los Mets apoyan plenamente los esfuerzos de la MLB para eliminar las sustancias que mejoran el rendimiento del juego”.

En 2018, Canó admitió haber tomado furosemida, que MLB ha prohibido porque puede actuar como un agente enmascarador para los esteroides pero la estrella del béisbol afirmó que no la usó para mejorar el rendimiento en el diamante.

“La furosemida se usa para tratar varias afecciones médicas en los Estados Unidos y la República Dominicana”, dijo Cano en el ‘18. “Esta sustancia me la dio un médico con licencia en la República Dominicana para tratar una dolencia”.

“Si bien en ese momento no me di cuenta de que me habían dado un medicamento que estaba prohibido, obviamente ahora desearía haber sido más cuidadoso”.

Canó fue canjeado a los Mets en un acuerdo ahora fatídico de diciembre de 2018 que envió al prospecto Jarred Kelenic a los Marineros de Seattle. Después de luchar en su primera temporada con el equipo, se recuperó para batear .316 / .352 / .544 esta temporada y se esperaba que desempeñara un papel importante mientras los Mets juegan su primera temporada bajo el nuevo propietario Steve Cohen y la nueva gerencia de la oficina principal. .

Canó, quien firmó un contrato por 10 años y US$240 millones con los Marineros, tiene dos años y US$48 millones restantes en su contrato. Los Marineros pagarán US$7.5 millones de eso.