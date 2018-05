Robinson Canó suspendido por 80 juegos por violar política de dopaje de Grandes Ligas

ESTADOS UNIDOS. El segunda base de los Marineros Robinson Canó, fue suspendido por 80 juegos por violar el acuerdo conjunto de drogas del béisbol, lo confirmó el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas.

Canó está actualmente fuera de acción con un meñique derecho roto, sufrió cuando fue golpeado por un lanzamiento en un juego el domingo en Detroit. El jugador admitió que un medico le suministro el medicamento.

A continuación el comunicado que envió a los medios el Sindicato de Jugadores.

“Recientemente supe que di positivo a una sustancia llamada Furosemide, que no es una Sustancia Mejoradora de Rendimiento. Furosemide se usa para curar diversas afecciones médicas en los Estados Unidos y la República Dominicana. Esta sustancia me la dio un doctor con licencia en la República Dominicana para curar una dolencia médica. Mientras que no me di cuenta en ese momento que me dieron un medicamento que estaba prohibido, obviamente ahora deseo haber sido más cuidadoso. Durante más de quince años, haber tenido la oportunidad de jugar al béisbol profesional ha sido el mayor honor y privilegio de mi vida. Nunca haría nada para engañar las reglas del deporte que amo, y después de someterme a numerosas exámenes de drogas durante más de una década, nunca he dado positivo por una Sustancia Mejoradora de Rendimiento por la simple razón de que nunca he tomado una. Hoy decidí aceptar la suspensión de MLB. Esta fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero finalmente la decisión correcta dado que no discuto haber recibido la sustancia. Me disculpo con mi familia, mis amigos, fanáticos, mis compañeros de equipo y la organización de los Marineros. Estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido durante este proceso, y espero volver a reunirme con mis compañeros más adelante esta temporada”.