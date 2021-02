$!Robles con la tarea de empezar de nuevo con los Mellizos de Minnesota

A partir del domingo, cuando será parte del primer grupo de pitchers de los Twins que lanzará en la Liga de la Toronja, Robles tendrá la oportunidad de demostrar que lo que dice es cierto.

“Creo que tuve más presentaciones buenas que malas”, dijo Robles. “Creo que es un poco duro ser juzgado por una temporada corta o en medio de una pandemia. Pero lo acepto, es mi trabajo, y me hago responsable. Pero como dije antes, me estoy preparando para esta temporada. Todo eso quedó en el pesado y creo que me queda mucho en el tanque, así que me estoy preparando”.