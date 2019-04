$!Rockies vencen a Padres; Reyes da su cuarto jonrón y Machado de 3-2

Arenado conectó un jonrón con un out en el sexto, el segundo en este curso. Ambos vuelacercas fueron ante el izquierdo Joey Lucchesi (2-2).

“Al entrar, tal vez me sentí un poco tímido en la primera entrada, luego pensé: ‘¿Qué me pasa?” Lucchesi dijo. “Entonces dije:` Vamos a buscarlo‘. Estaba hablando para mí, luego algo salió a través de (el receptor Austin) Hedges . Comencé a percibir mi ritmo, como todo está bien, vamos. Desafortunadamente tuve algunas malos momentos con esos jonrones solitarios que me mataron hoy. Sé que fui a siete entradas. y al menos eso es algo positivo, salvó un poco nuestro bullpen. Quiero seguir por más tiempo en el juego. Los últimos dos juegos han sido bastante malos en términos realistas, pero estoy bien. Iré tras eso en mi próximo juego “.

Por los Rockies, el puertorriqueño Noel Cuevas de 2-0. El dominicano Raimel Tapia de 2-1. El venezolano Antonio Senzatela de 2-0.

Por los Padres, los dominicanos Manuel Margot de 4-0; Franmil Reyes de 4-1 con una anotada y una remolcada; Fernando Tatis Jr. de 4-2. El mexicano Luis Urías de 3-0.