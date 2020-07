$!Rojas sobre Díaz: “Tenemos que hablar”

“Tenemos que hablar”, dijo Rojas. “Eso es algo que vamos a hacer como cuerpo técnico, y yo como manager. Conversaremos con el jugador. Queremos mantenerlo encaminado, conforme a lo que nos demostró en el campamento que no mostró esta noche. Desde nuestro punto de vista como coaches, tenemos que detectar lo que es de una vez y trabajar en eso, arreglarlo rápido”. Anthony DiComo publica la nota en las páginas de MLB.com.

En el juego en el que malogró su primer salvado del 2020, Díaz pudo localizar sus pitcheos en las esquinas ante los Bravos. Pero el jueves, al serpentinero le costó encontrar la zona de strikes. Apenas 19 de los 35 que efectuó fueron en la zona y el diestro consiguió apenas tres swings en blanco.

“[Fue] un Díaz diferente al que vi [en el primer] campamento”, dijo Rojas. “Un Díaz distinto al que vi en el campamento ahora, y luego lo que vi en sus primeras dos presentaciones”

Rojas también señaló las emociones de Díaz, a quien se le vio inusualmente animado luego de que le diera un boleto a Andrew Benintendi para llenar las bases.

“Vi algunas emociones cuando no estaba consiguiendo el resultado [que quería], pero mentalmente no he visto nada [que llame la atención]”, dijo Rojas. “Con respecto a su actitud, se ha mantenido sólido todo el tiempo”.