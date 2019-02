$!Romo disfruta su momento en Serie del Caribe, lo otro espera

A Sergio Romo, el pelotero de mayores pergaminos que participa en la Serie del Caribe de béisbol en Panamá, lo persigue una pregunta: ¿Cuál va a ser finalmente su destino en las Grandes Ligas la próxima campaña?

Pero el lanzador de padres mexicanos y que viste el uniforme de los Charros de Jalisco asegura que nada tiene asegurado hasta el momento, a pesar de informes de prensa que señalan que el tres veces ganador de la Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco está cerca de sellar un nuevo contrato.

“Todavía no sé. Siguen hablando que hay interés, pero hasta el momento soy de Jalisco, de la selección mexicana aquí en Panamá”, dijo Romo a The Associated Press después de contribuir con un soberbio relevo en la víspera en la victoria 3-2 de los Charros sobre los Leñeros de Las Tunas, de Cuba. “De lo que yo sé, ‘no’”, subrayó.

Romo, de 35 años de edad, acumula 109 rescates en 11 temporadas en las mayores, nueve de ellas las jugó con San Francisco, equipo con el que ganó tres series mundiales en 2010, 2012 y 2014. Fue el cerrador de los Gigantes en la serie del 2012 y al año siguiente registró la mayor cifra de salvamentos, con 38. En 2017 pasó a los Dodgers de Los Ángeles y luego a los Rays de Tampa Bay.