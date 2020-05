$!Ronny Mauricio, el prospecto que llama la atención de los Mets

Las condiciones del prospecto Ronny Mauricio son altamente valoradas por su organización de los Mets de Nueva York.

Mauricio, un campocorto de 19 años, es ampliamente considerado como el principal prospecto de la organización. Pasó la temporada pasada en Clase A Baja-Columbia en la Liga del Atlántico Sur, donde conectó .268 / .307 / .357 con cuatro cuadrangulares y 37 carreras impulsadas en 116 juegos. Fue el primer año de Mauricio de temporada completa jugando en una liga.

Los primeros números de Mauricio, un nativo de San Pedro de Macorís, no gritan “talento excepcional”, pero su habilidad atlética y madurez le dicen a los evaluadores de los Mets lo contrario, según un artículo que publica el New York Post, bajo la firma de Mike Puma.

Mauricio es el primero entre los mejores prospectos de los Mets.

“Es un tipo impresionante”, dijo un evaluador que ha visto a Mauricio. “Consideras su edad y se va a mover rápido porque entiende el juego”. Tiene la capacidad de ralentizar el juego. Habrá rodados y él los alcanzará y no se apresurará. Pone sus pies debajo de él y hace el lanzamiento, y es sorprendente cómo lo siente ‘No tengo que apurarme, no tengo que apurar esto, así que me impresionó mucho´con eso”.

Mauricio, quien firmó desde la República Dominicana a los 16 años, se une a Amed Rosario y Andrés Giménez entre los torpederos jóvenes de la organización. Otro campocorto bien considerado, Shervyen Newton, comenzó a jugar la segunda y tercera base en Columbia la temporada pasada para crear una apertura para Mauricio.

Su abundancia de campos cortos podría llevar a los Mets a convertir a Mauricio en un jardinero en algún momento si Rosario, de 24 años, lo está bloqueando. Los Mets discutieron el verano pasado la idea de que Rosario se mudara al jardín central, pero el experimento nunca comenzó.

“Ronny es tan impresionante porque tiene el potencial de defender, lanzar, correr, conectar y batear con poder, todo mientras juega una posición defensiva desafiante”, dijo el director ejecutivo de desarrollo de jugadores de los Mets, Jared Banner, en un correo electrónico. “Ha demostrado un equilibrio notable jugando contra una competencia mayor hasta ahora”.

Un bateador de ambas manos que figura en 6 pies 3 pulgadas y 166 libras, Mauricio no es el campocorto prototipo.

“Se oye que va a superar el campocorto, va a ser demasiado grande, pero vamos a dejarlo jugar al campocorto, en mi opinión”, dijo el evaluador. “Cuando tenga 20 años y juegue en Triple-A, entonces podemos tomar algunas decisiones, pero es un niño bastante impresionante”.

En 470 turnos al bate la temporada pasada, Mauricio se ponchó 99 veces, un gran número para alguien que mostró poco poder, pero los Mets vieron una mejora con su reconocimiento de lanzamiento a medida que avanzaba la temporada.

“Desafiamos a Ronny enviándolo a jugar temporada completa a los 18 años; nos impresionó mucho lo bien que respondió a la adversidad”, dijo Banner. “Desarrolló una rutina que funcionó para él y se apegó a su proceso. Ofensivamente, mostró una mejoría al atacar más lanzamientos en la zona de strike mientras ofrecía menos a lanzamientos fuera de la zona. Defensivamente, su consistencia y precisión de lanzamiento mejoró a medida que avanzaba el año“.

Mauricio pasó la mayor parte de 2018 con los Mets de la Liga de la Costa del Golfo y tuvo .279 / .307 / .421 con tres cuadrangulares y 31 carreras impulsadas. La expectativa, antes del cierre de COVID-19, era que Mauricio hubiera jugado esta temporada en Clase A-Alta con St. Lucie.

“Hay cosas en las que tiene que trabajar”, dijo el evaluador. “Él puede correr, pero tiene que aprender cómo ser un mejor corredor de base y todo eso viene con la experiencia. No creo necesariamente que sea un rápido corredor, pero es uno bueno, aunque como muchos tipos que son buenos corredores, tienen que aprender cómo comenzar y todo lo demás “.

Mauricio intentó 16 bases robadas la temporada pasada y tuvo éxito solo seis veces.

“Todavía está aprendiendo cómo ser un verdadero ladrón de bases”, dijo Banner. “Pero amamos su esfuerzo en las bases y esperamos que eso se traduzca en una herramienta de impacto para él con el tiempo”.