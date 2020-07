$!Salud de Stanton y Judge sería clave para los Yankees

A estos jugadores no se les exigirá esta vez que permanezcan sanos durante un maratón de 162 juegos. Sólo deberán estar sobre el terreno de juego durante un calendario acortado que todos esperan comience en pocas semanas.

Si la temporada hubiese comenzado en la fecha que estaba programada originalmente a finales de marzo, antes de que la pandemia le cambiara todo a todos, los Yankees tenían a cuatro jugadores claves quienes no iban a estar listos para el Día Inaugural debido a lesiones: Aaron Judge, Giancarlo Stanton, James Paxton y Aaron Hicks.

• N.Y. cree que contará con Judge, Stanton y otros

Pero incluso ahora, a menos de un mes de que los Yankees comiencen su temporada, el gerente general, Brian Cashman, está siendo bien cuidadoso con su lenguaje acerca de sus jugadores lesionados al igual que con las expectativas para ambos.

“Creo que acerca de todos ellos, me siento optimista de que estarán listos para cuando suene la campana”, indicó Cashman durante una videollamada con los medios el martes. “Tampoco deseo ponerlos en una posición donde me vea demasiado confiado acerca de su regreso y termine haciendo promesas que no puedo cumplir... Creo que en cuanto a salud se refiere, estamos en una buena posición donde este tipo de cosas realmente terminan resolviéndose con el acondicionamiento adecuado más que con un tratamiento de una lesión en sí”. Respuesta corta: A cruzar los dedos.