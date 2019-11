$!Sammy Sosa por 8va vez en la boleta del Salón de la Fama, donde Alfonso Soriano debuta

Los votantes deben mandar sus boletas (con no más de 10 nombres seleccionados) no más tarde del 31 de diciembre. Los resultados se anunciarán el 21 de enero en MLB Network. Un jugador debe recibir al menos el 75% de los votos para ser exaltado y no menos del 5% para seguir en la boleta hasta un máximo de 10 años.

Entre los jugadores notables que regresan a la papeleta 2020 están Curt Schilling (60.9% en el 2019), Roger Clemens (59.5%), Barry Bonds (59.1%) y Larry Walker (54.6%), entre otros.

Nadie puede negar el lugar de Sosa en la historia de los Cachorros. El otrora jardinero bateó 545 jonrones para el club de Chicago, un récord, y se retiró del béisbol con 609 jonrones. Sosa sigue siendo el único pelotero en la historia del béisbol con 60 o más jonrones en tres temporadas, fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1998 y asistió a siete ediciones del Juego de Estrellas.