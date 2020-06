$!Sammy Sosa: “Veo jugadores en el Salón de la Fama que no tienen los números míos”

Sammy Sosa desvió las preguntas sobre el uso de drogas para mejorar el rendimiento, mencionando dos veces que nunca dio positivo por esteroides durante su carrera en la MLB, y presentó su caso para ser incluido en el Salón de la Fama en una entrevista el lunes con una estación de radio de Chicago.

La entrevista se produjo a raíz del documental de ESPN “Long Gone Summer”, que relata la carrera de jonrones de 1998 entre Sosa y Mark McGwire, quien luego admitió haber usado esteroides durante su carrera en la MLB.

“No quiero meterme en los asuntos de otras personas”, dijo Sosa durante una aparición en el “Mully & Haugh Show” en el 670 The Score de Chicago. “Pero hablando de mí, no he dado positivo. Siempre jugué todos los días. Jugué casi 162 juegos cada año. Estuve sano casi todo el tiempo. Mira mi historial, lo hice en el campo. Esa es una pregunta. Veamos qué sucede. No he dado positivo. Mi caso no es demasiado difícil de manejar“.

La respuesta de Sosa, que nunca reprobó una prueba de dopaje, se hace eco de las respuestas que ha dado en el pasado reciente. En una entrevista de 2018 con Jeremy Schapp de ESPN, Sosa dijo que “nunca tuvo una prueba fallida en el país” y que “nunca se perdió ninguna prueba a nivel de Grandes Ligas”. Schapp volvió a preguntar si alguna vez usó esteroides y Sosa respondió: “Nunca”. E hizo una tercera pregunta específica, Sosa respondió: “Una vez más, nunca tuve un resultado positivo”.

El New York Times informó en 2009 que Sosa dio positivo por una droga que mejora el rendimiento en un 2003 realizado por la MLB que permitió a los jugadores permanecer en el anonimato. En 2005, Sosa declaró bajo juramento ante el Congreso en una audiencia pública que nunca había tomado ningún PED ilegal.