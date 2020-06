$!Sammy Sosa y el distanciamiento de los Cachorros

En unas declaraciones a ESPN Sosa indicó que "no tocará a la puerta" de los Chicago Cubs para regresar a la franquicia en la cual estampó números impresionantes en 13 temporadas de béisbol de Grandes Ligas y a la cual no ha vuelto desde 2004.

“No está en mis manos”, dijo Sosa en entrevista para el programa “Kap & Co” de ESPN 1000. “No controlo eso; no quiero meterme en mucho de eso porque no quiero crear ningún inconveniente, o no quiero que la gente se enfade conmigo por alguna razón. Espero que algún día suceda, pero no me molesta. Simplemente sigo viviendo mi vida”, aclaró.