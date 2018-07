Se abre hoy mercado de fichajes con US$158 MM

SANTO DOMINGO. Desde hoy y hasta el 15 de junio de 2019, las 30 organizaciones de las Grandes Ligas tienen autorizados utilizar sin penalidad hasta US$158,389,900 en el reclutamiento de jugadores aficionados formados fuera de los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, inversión que la República Dominicana vuelve a proyectar ser el principal destino.

De hecho, 16 de los principales 30 prospectos del ranking de la MLB son quisqueyanos, con el jardinero francomacorisano Marco Luciano como el número dos, solo detrás del receptor venezolano Diego Cartaya.

Tal como adelantó DL en febrero pasado, el torpedero capitaleño Orelvis Martínez proyecta recibir uno de los bonos más altos (sino el que más), alrededor de US$3 millones de los Azulejos de Toronto. Luciano superaría los US$2 millones con los Gigantes. El paracorto cotuisano Noelvi Marte también quebraría la barrera de los US$2 MM con Seattle, al igual que el jardinero petromacorisano Alvin Guzmán con los Diamondbacks.

Otros adolescentes que tendrían acuerdos de siete dígitos son: José López (OF), José de la Cruz (OF), Starlyn Castillo (LD), Alexander Ramírez (OF), Eduardo López (OF), Adison Reyes (SS), Alejandro Pié (SS), Daury del Rosario (SS), Eduarqui Fernández (OF), Junior Sanquintín (3B) y José Bonilla (3B).

Un hijo de Miguel Tejada con igual nombre y apellido firmaría con los White Sox, mientras que un hermano de José Ramírez lo haría con Cleveland.

En el año fiscal que terminó el 15 de junio pasado la oficina de la MLB en el país reportó que se entregaron US$70 millones a 612 dominicanos. Fue el 47% de los US$148,846,050 destinado al reclutamiento internacional.