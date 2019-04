$!¿Se acerca la llegada de Vladimir Jr a los Azulejos de Toronto?

Los fanáticos de los Azulejos tendrán que esperar al menos unos días más para ver al dominicano Vladimir Guerrero Jr. hacer su debut en las Grandes Ligas.

Los seguidores de Toronto han estado esperando con ansias el inminente arribo de Guerrero. Se especuló por algún momento que eso podría ocurrir el fin de semana en Oakland, pero tal cosa quedó descartada, así que lo más temprano que sería llamado es durante la próxima estadía del club en casa.

Triple-A Buffalo anunció la tarde del jueves que Guerrero ofrecerá una rueda de prensa en Buffalo el viernes a las 2 p.m. ET. Una fuente le confirmó a MLB.com que el fornido prospecto no hará su estreno en las Mayores en Oakland. La fecha exacta del debut no se conoce, pero no será este fin de semana contra los Atléticos.

“Cuando Bobby Meacham y Gil Kim digan que está listo, aquí estará”, dijo el puertorriqueño Charlie Montoyo, manager de los Azulejos, tras la victoria del jueves 7-4 sobre Minnesota. “Pero no sé cuándo será eso. Podría ser cualquier día de estos. Podría ser dentro de un mes”, segun imformó MLB.COM.

Guerrero ha jugado en cinco juegos para Buffalo esta temporada y está bateando .412/.500/.824 con dos jonrones y seis carreras empujadas. Su jonrón la noche del miércoles viajó un estimado de 441 pies y cayó en el estacionamiento detrás de la grada del jardín izquierdo en Pawtucket.