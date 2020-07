$!Se anuncia recorte de aficionados en el estadio de los Mets de Nueva York

Cuando los Mets inicien su temporada regular contra los Bravos el 24 de julio, no lo harán ante aficionados. Pero eso no significa que el Citi Field estará vacío.

A cada abono parcial o de temporada completa se le otorgará un recorte, hasta un máximo de seis. Los Mets asignarán la ubicación de los recortes por el estadio, sin garantizar el lugar preferido por los aficionados.

La escuadra de Nueva York también informó en la oferta que lo recaudado en el programa de recortes irá a la Fundación Mets y al fondo de ayuda para los impactados por el COVID-19. Además, el club no descartó la posibilidad de tener disponibles los recortes para los que no sean abonados -- aunque un directivo del equipo dijo que el club no está preparado para divulgar la información sobre esta posible parte del programa.

Los recortes han sido gran parte de las ligas deportivas sin aficionados en las gradas para agregarle un ambiente a los estadios. Entre ellos se destaca la liga de béisbol surcoreana, que tiene en las primeras filas de sus estadios recortes o peluches. Los equipos de las Grandes Ligas, incluyendo los Gigantes y Cerveceros, han anunciado programas similares.