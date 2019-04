$!¿Se casarán Alex Rodríguez y Jennifer López en el Yankee Stadium?

Un periodista de TMZ Sports le preguntó al exjugador Alex Rodríguez si podría existir alguna posibilidad de que el matrimonio con Jennifer López se realice en el Yankee Stadium de la cuidad de Nueva York.

A-Rod conocido, no respondió y solo le devolvió una sonrisa y una risa tenue. No hay confirmación ni señales al respecto, pero no se debería extrañar que eventualmente lleguen a realizar la boda en dicho recinto.

López y Rodríguez, se comprometieron en matrimonio el pasado mes de marzo. La artista, conocida como la Diva del Bronx, lo dio a conocer la noche de este sábado con una fotografía en Instagram con un enorme anillo en su dedo izquierdo y varios emojis de corazones.