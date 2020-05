$!Se pueden realizar cuatro outs en un inning en un juego de pelota o de softbol

Eso pudo pasar en la pelota dominicana, en un juego entre los “rivales”, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, pero no se materializó porque el dirigente aguilucho, Félix Fermín, no hizo la reclamación como ordenaba el “librito”, en el sexto partido de la serie final en la temporada 2007-2008.

Así sucedió la jugada

El veterano cronista deportivo Kevin Cabral, narrador-comentarista del equipo aguilucho, nos narra la jugada y, según nos cuenta, los felinos azules estaban a la ofensiva, bateaba Wil Nieves, receptor puertorriqueño, un out, corre en la inicial Armando Ríos y en la segunda Ronnie Belliard.

Ambos corredores salen en corrido y bateo, fly al jardín derecho que atrapa Alexis Gómez, quien tira a primera para "doblar" a Ríos que regresaba a la almohadilla, pero en la jugada Belliard anota, antes de que fuera realizado el tercer out y el árbitro principal declara válida la carrera, debido a que no fue en jugada forzada.

La explicación

Si en lugar de aceptar el doble play y reclamar sea anulada la carrera, Fermín hubiera rechazado el out en la primera base y pedir en out en la segunda bajo el alegato de que el corredor salió antes de atrapar el batazo, y se completaba la jugada, la carrera no sería válida, porque sería declarado out el corredor de la intermedia.

Finalmente nos cuenta Cabral que el partido fue ganado por las Águilas, siete carreras a cinco, con un espeso rally en el sexto episodio, coronado por un doble de TJ. Peña., que impulsó la vuelta del triunfo, en un partido donde el Licey tuvo ventaja de 4-0 y luego de 5-1.