$!Severino comenzará a lanzar y espera regresar después del Juego de Estrellas

Luis Severino se siente listo para dar el siguiente paso en su recuperación. Se espera que el as de los Yanquis de Nueva York comience a lanzar en algún momento de esta semana.

El dominicano explicó a la prensa previo al juego ante los Padres de San Diego que visitará al doctor este lunes para tener una actualización del estado de su hombro, el cual no le ha molestado en las últimas 3 semanas. Una reunión con el personal médico el lunes decidirá la fecha en que comienza a jugar a la pelota, dijo el gerente de los Yanquis, Aaron Boone.

“Creo que potencialmente tan temprano como (el martes)”, expresó Boone sobre cuándo Severino puede comenzar a lanzar. “Obviamente, ha pasado un tiempo hasta que (el proceso) comienza con la captura y luego lo fortalece y comienza a estirarlo, pero es bueno que esté en el punto en que se sienta listo para seguir adelante con eso. Hoy veremos cómo le va al médico “.

Se espera que el diestro comience su temporada en algún momento después de la pausa del Juego de Estrellas.

Severino dijo que no había sentido dolor en su hombro en aproximadamente “20 días”. Puede lanzar el lunes o el martes, pero dejó esa decisión en manos del personal médico.

“Nada en absoluto”, dijo. “Ha pasado un tiempo desde que sentí algo. Me siento listo para irme ... me siento muy bien. En este momento, me siento feliz. Me desperté muy feliz “. No se comprometió en un plazo específico para su regreso, pero dijo que se siente “realmente confiado” y que regresará en la segunda mitad de la temporada.

“Como dije, me siento bien, siento que puedo recuperar mi fuerza rápidamente. Yo diría que dos o tres meses, pero no estoy seguro. Como dije, nunca he estado en esta situación, así que no sé cómo es, qué tan rápido puedo recuperarme ... No lo sé. Nunca he estado en esta situación, por lo que los capacitadores sabrán más que yo. Con suerte me sentiré bien y podré volver rápidamente “.