$!Severino evita arbitraje y firma contrato de cuatro años y US$40 millones

El as dominicano Luis Severino evitó una audiencia de arbitraje al alcanzar un pacto con los Yanquis de Nueva York por un contrato de 40 millones de dólares y cuatro años, informó a The Associated Press al tanto de la negociación.

El acuerdo incluye una opción del club para 2023 que podría dejar el monto total en 52,25 millones en cinco campañas. Si no se ejerce la opción, el derecho podrá declararse agente libre tras la temporada de 2022.

La persona habló el viernes con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún depende de completar los exámenes médicos.

Severino recibirá 2 millones de dólares en un bono por firmar, 4 millones en 2019, 10 millones en 2020, 10,5 millones en 2021 y 11 millones en 2022. La opción del club será por 15 millones con un pago de 2,75 como rescisión.