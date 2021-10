$!“¿Si en la MLB hacen pruebas de dopaje por qué en la Lidom no?”

Milton Pinedo ha sido el adalid de la lucha contra el dopaje en el país por más de 30 años. Un ex selección de voleibol que se hizo doctor especializado en medicina del deporte con varios libros publicados y responsable del exitoso programa antidopaje del COD por más de tres lustros en los que el país no ha perdido una medalla en los laboratorios.

Pero Pinedo no sale del asombro en cómo el deporte profesional, sobre todo, mira con dejadez el tema, al igual que el gobierno dominicano.

“Hay que insistir en que debe existir el dopaje en las ligas profesionales, no tan solo por la duda de que los atletas consuman sustancias prohibidas, sino porque es una política ética en beneficio del mismo deporte, en beneficio de la juventud y es un verdadero ejemplo”, dice Pinedo, presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva.

De cara a los Juegos de Tokio, el programa preventivo incluyó unas 100 pruebas a los atletas que fueron al certamen. Un aumento con relación a 70 que se aplicaron para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en 2018.

“Si en los Juegos Olímpicos y las Grandes Ligas existen control de dopaje ¿por qué en Dominicana no existe? Hacerlo tiene un costo, pero no es significativo. Tiene que existir educación, orientación, las exenciones terapéuticas, hasta que no hagas eso no vas a saber la realidad del dopaje en el país porque no tienes ninguna estadística que te indique que en algún deporte hay eso”, insiste Pinedo.

El especialista activa la campana con relación a las consecuencias que en el futuro muy cercano puede tener, tomando en cuenta el despegue que ha logrado el país en las últimas dos décadas, donde ha dejado de ser un invitado a las grandes citas y se ha convertido en un actor importante.

“Hay que verlo desde el punto de vista que es un aporte que hay que hacer a la sociedad. Más que eso, el dopaje es una responsabilidad estatal, quien firma en todos los convenios internacionales es el Estado dominicano y después el COD. Quienes deberían estar en esa tesitura es el Estado dominicano y el Comité Olímpico porque son el garante del dopaje en el país”, dijo.

Y es que, mientras el deporte profesional falla en las notas el campo aficionado ha logrado cosechado más éxitos como se explica que desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador en 2002 el país no pierde una medalla en competencias del Ciclo Olímpico por caso de dopaje.