$!Sierra, Goris y Valdespín abren el campamento de los Gigantes

Los Gigantes del Cibao recibieron la integración del capitán Moisés Sierra quien se presentó en muy buena condición física en el segundo día de entrenamientos y de inmediato mostró gran entusiasmo de regresar a San Francisco de Macorís.

De igual manera llegaron hoy al estadio Julián Javier los jugadores Diego Goris, Jordany Valdespín y el lanzador Emilio Vargas, quienes también entrenaron con el resto del equipo.

El caso de Sierra, conversó con Junior Matrillé y expresó su satisfacción por su integración temprano a las prácticas del club y valoró sus años en la organización.

“Llegar temprano es la clave para ponerse ready y enfocarse en lo que será nuestra meta para la temporada, he querido integrarme ahora porque me gusta entrenar y sentirme lo mejor posible para ayudar al equipo”, dijo el capitán.

“Veo un gran grupo de jugadores jóvenes, al igual que el año pasado la combinación de ese talento con los más veteranos nos ayudará de seguro a tener un buen resultado” agregó Sierra.

El caso de Diego Goris, también habló para la prensa del equipo y dejó saber su intención de aportar donde lo necesiten desde el primer día.

“Le damos gracias a Dios por todo y solo puedo decir que he llegado aquí para ayudar donde me necesiten desde temprano, yo recibí la noticia que venía a San Francisco de manera muy positiva, me gusta esta organización y daré el 100% para los Gigantes del Cibao”, expresó el nuevo Gigante.

El vuelo terminó y vamos a repartir cacao

Diego, quien ha ganado dos guantes de oro en la posición cinco en sus dos temporadas como titular (2018-19 y 2019-20) finalizó la conversación con Matrillé diciendo que ahora va a repartir cacao, porque el vuelo terminó, refiriéndose a que agradece a las Águilas, pero ahora la meta es hacer campeón a los Gigantes del Cibao.

Valdespin y Vargas en buena forma

De manera positiva para los Gigantes ya se integró Jordany Valdespin, quien se recupera de una lesión en su hombro de manera satisfactoria y de una vez inició los trabajos con el resto de jugadores sin ningún problema, al igual que el lanzador derecho Emilio Vargas, quien tuvo una buena temporada con los Medias Blancas de Chicago a nivel de Doble A con marca de 7-4 y efectividad en 2.90.