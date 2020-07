$!Siete motivos por los que los Nacionales repetirían la corona

Si Strasburg, Scherzer y Corbin están sanos en octubre, los Nacionales no podrían estar en un mejor lugar.

No existe un mejor trío de abridores que Max Scherzer, Stephen Strasburg y Patrick Corbin. Al priorizar volver a firmar a Strasburg por encima del antesalista Anthony Rendón durante la temporada muerta, Rizzo se apegó a su filosofía de pitcheo de poder que ha producido la segunda mayor cantidad de victorias en temporada regular para cualquier club de MLB en las últimas ocho temporadas.

2. Bullpen

Ésta es el área que torturó a la franquicia durante la mayor parte de la última década, y ése era el caso la temporada pasada hasta que la adquisición de Daniel Hudson en la fecha límite de cambios estabilizó las cosas. Ahora con el zurdo Sean Doolittle en salud y la contratación de Rizzo del ex preparador de mesa de los Astros, Will Harris, los Nacionales no debe de tener problemas a la hora de tratar de preservar las ventajas que en el pasado se esfumaban con facilidad.