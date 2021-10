$!Sin lanzador Kershaw y Muncy en veremos, van los Dodgers por Comodín de la Liga Nacional

No es seguro que participe en el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis por el Comodin de la Liga Nacional para enfrentar a los Gigantes de San Francisco, que llegaron primero en la División Oeste de la Liga Nacional.

El manager Dave Roberts dijo que Muncy no sufrió un desgarre de ligamentos en el codo, que se lesionó cuando chocó en primera base durante el último encuentro de la temporada regular, pero que no tendrá que someterse a cirugía.

No se ha decidido todavía quien reemplazará a Max Muncy para el Juego del Comodín, pero los Dodgers de Los Ángeles tienen al dominicano Albert Pujols, Matt Beaty, Cody Bellinger y Billy McKinney como sus principales opciones.

Roberts también dijo que no hay daños en los ligamentos del codo de Clayton Kershaw, y aunque no lanzará en esta postemporada, no tendrá que someterse a la cirugía Tommy John, según publica en sus páginas MLB.com.