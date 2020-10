Solo el 14.4% de los criollos ha llegado a Serie Mundial

Wander Franco, que lleva 18 meses como el prospecto número uno del béisbol, subió una foto a su cuenta en Instagram el lunes con el uniforme de los Rays y su apellido, lo que puso a especular a las redes sobre la posibilidad de emular a Adalberto Mondesí (2015) y debutar en Grandes Ligas en una Serie Mundial.

Pero Tampa Bay no incluyó ayer en su plantilla para buscar el campeonato al banilejo de 19 años que no ha jugado más allá de Clase A+. La representación dominicana en la serie Rays vs Dodgers quedó conformada por Willy Adames, Manuel Margot y Diego Castillo por los floridenses y Pedro Báez por los californianos.

Con ellos cuatro suman 117 los quisqueyanos que han disputado el Clásico de Otoño, una puerta que abrieron Juan Marichal, Felipe y Mateo Alou en 1962, con el uniforme gris de los Gigantes de San Francisco.

Es decir, solo el 14.4% de los 812 peloteros dominicanos que han alcanzado el Big Show han llegado a la disputa del título.

Juegan muchos factores, se tienen que alinear los planetas, el talento no es lo único. Mondesí lo logró sin haber disputado un encuentro de serie regular, pero Julio Franco pasó 2,527 partidos en 23 temporadas y nunca llegó a esa estancia.

Edwin Encarnación es segundo entre todos los jugadores activos de la liga con más encuentros disputados (1,960) sin llegar a la Mundial, solo superado por Nick Markakis (2,154), a quien el pasado domingo se le escapó la oportunidad en su séptima postemporada cuando los Bravos cayeron ante los Dodgers en el séptimo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.