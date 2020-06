$!El “Cabo” Sonlley Alvarado y su relación de amistad con Trujillo

El relato de Chelo De Castro es el siguiente: “Sonlley Alvarado, ex pelotero de gran clase y luego mánager, nos aseguraba que el general Rafael Leonidas Trujillo tenía amplios conocimientos sobre béisbol. La vez que dejaron a Sonlley fuera de la selección para la quinta serie mundial en la capital cubana, Sonlley no se dejó sacar. Se fue al despacho del general Trujillo y éste pidió la lista del equipo. Y en un vistazo de un segundo, dijo: “tres catchers son demasiados: Saquen al tercero y que vaya Sonlley. Y listo el pollo, porque el general sabía de béisbol y se hacía obedecer”.

El béisbol del pasado está preñado de anécdotas de todos los colores, y el periodista Chelo De Castro, en El Heraldo, de Colombia, en un relato titulado “Aquellos gobernantes sabían o no de béisbol”, cuenta una historia del dominicano Sonlley Alvarado, conocido en nuestro país como “El Cabo Sonlley” y cuyo nombre lleva el estadio de béisbol de la Base Aérea de San Isidro.

¿Qué les parece?

En la “Cantina del Glorioso”, Roosevelt, Tomás y el suscrito, saboreamos este relato del escritor Jim Vitti en la obra “Brooklyn Dodgers in Cuba”.

Cuando los Dodgers entrenaron en Cuba en 1947, una escuadra dividida jugó un partido de exhibición contra la Universidad de La Habana.

En 1959, Fidel Castro hizo el lanzamiento de la primera bola la noche inaugural de la temporada de la Liga Internacional en el partido entre Havana Sugar Kings y Alas Rojas de Rochester, que dirigía Clyde King, otrora lanzador de Brooklyn.

He aquí el diálogo en el montículo entre Fidel y King, según relato de este último: “¿Tú recuerdas haber lanzado contra la Universidad de La Habana?

Yo hice un gesto de asentimiento, porque habíamos dividido la escuadra y jugamos contra el equipo universitario.

¿Tu recuerdas contra qué pitcher lanzaste? ¡Fui yo contra quien lanzaste!

Yo reí, y le pregunté que si recordaba el score. Él dijo que no lo recordaba y entonces le dije: Fue 16-1.

Y él me dijo: “Por eso es que no me recuerdo”.

Sonlley Alvarado fue exaltado en béisbol al Pabellón de la F ama en el Ceremonial del año 1973.