Soto revela lo que le hubiera gustado decirle a Donald Trump

En un video que se ha hecho viral en las redes sociales de la visita de los Nacionales de Washington a la Casa Blanca después de ganar su primera Serie Mundial, se observa al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bromear con el pelo del joven dominicano Juan Soto.

Luego lo invitó a que hablara en la ceremonia. Este miércoles Soto subió una foto en su Instagram, escribiendo la frase que le hubiese gustado decir: “DC We love you. Thank you #soto2020 e’pa lante que vamos. Yo fallé, mi primera palabra tenía que ser: ‘yo lo que toy en alta mi loco’”.

En el mismo post agradeció el apoyo brindado en la temporada a su quipo y por la buena energía que les convirtió en los actuales campeones de las Grandes Ligas.