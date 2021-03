$!Springer, Bauer y Lindor; grandes nombres en nuevos equipos

Springer, jardinero tres veces elegido al Juego de Estrellas y nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2017 con Houston, firmó en enero un contrato sin precedente para los Azulejos, de seis años y 150 millones de dólares. Se une a una nómina que incluye a los jóvenes toleteros Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette, así como a Cavan Biggio, Teoscar Hernández y Lourdes Gurriel Jr.

“De verdad me gusta el azul, es un buen color”, manifestó Springer después de su primer encuentro de pretemporada con Toronto. “Al principio me parecía raro, pero ya lo superé. Ahora me divierto y disfruto”.