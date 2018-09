Stephen Strasburg compara a Juan Soto con Tony Gwynn; empató marca de Mel Ott

FILADELFIA. Mientras Juan Soto arma una de las mejores temporadas para un novato en la historia de Grandes Ligas, el dominicano ha sido comparado o mencionado entre algunos de los mejores jugadores que ha dado el mejor béisbol del mundo. El cuadrangular en solitario de Soto en la victoria del miércoles por 5-1 sobre los Filis en el Citizens Bank Park fue su número 19, al igual que su edad y de paso la misma cantidad del miembro del Salón de la Fama Mel Ott, la tercera mayor para un adolescente en la historia de las Mayores.

Pero el abridor de los Nacionales Stephen Strasburg, quien ponchó a nueve Filis en siete entradas, comparó el talento de Soto con el de otro grande: Tony Gwynn.

“Creo que lo que reconoces por haber estado en el juego por mucho tiempo es disciplina en el plato”, indicó Strasburg acerca de Soto, quien no estuvo disponible para comentar después del partido. “Su habilidad para reconocer y no hacerles swing a pitcheos difíciles y diseñados para dominarlo; eso es algo que realmente me impresionó. Un pitcher le tira su mejor lanzamiento y el muchacho no se encoge de miedo. Lo reconoce temprano. Realmente me recuerda a Tony Gwynn en ese sentido”.

Strasburg conoce bien a Gwynn, puesto que creció idolatrando al ex astro de los Padres y posteriormente jugó bajo su mando en la universidad de San Diego State. Por lo tanto, quizás no exista un mejor cumplido que Strasburg pueda darle a un jugador, mucho menos a su compañero de apenas 19 años de edad.

“Tan pronto el lanzador suelta la bola, el muchacho reconoce inmediatamente si se trata de una bola o un strike”, destacó Strasburg. “Nunca luce descompuesto en la caja de bateo y nunca se deja engañar por un pitcheo. Ha lucido impresionante”.

Soto aún está a tiempo de hacer más historia antes de cumplir los 20 años de edad el 25 de octubre. El dominicano se encuentra sólo detrás de Bryce Harper (22) y Tony Conigliaro (24) por la mayor cantidad de jonrones por parte de un adolescente en la historia de la Gran Carpa.