$!Strasburg y Scherzer, ases que son también mentores

“Me dijo que me reuniera con él afuera, la siguiente mañana a las 8 en el montículo”, contó Crowe, reclutado en la segunda ronda del draft de 2017, desde la Universidad de Carolina del Sur, y quien pasó la campaña de 2019 entre el equipo de Harrisburg de la Doble A y el de Fresno en la Triple A. “Éramos sólo él y yo, sin coaches ni otro personal. Él me vio realizar mis movimientos, trató de compartir lo que él hace y se interesó por lo que hago yo”.

“Puedo aprender algo de Will Crowe, simplemente porque su camino hasta este punto podría ser completamente distinto al que yo he seguido. Uno puede obtener retroalimentación útil de cualquiera en este clubhouse”, aseveró Strasburg. “Ello no significa necesariamente que ellos deban escuchar todo lo que les decimos o que no escuchen otras cosas que han aprendido en el camino”.

El boricua Martínez y su coach de pitcheo Paul Manhart, se refieren a Strasburg y compañía como “coaches asistentes”.

Scherzer, de 35 años, desestimó el proceso como dar a otros “migajas”. Y es que “cuando tú te das cuenta por ti mismo, eso es más poderoso que cuando alguien más te lo dice”, razonó.