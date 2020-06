$!Sube a 188 el numero de dominicanos despedidos en ligas menores, aquí la lista completa

Al confirmarse que los Atléticos de Oakland se sumaron a la lista ya los equipos pagarán al menos hasta final de junio la ayuda de US$400 a la semana a los jugadores de ligas menores, pero hay casi dos centenares de dominicanos que ya están fuera de ese beneficio.

Los equipos de las Grandes Ligas han despedido 188 peloteros criollos de los circuitos menores entre el primero de abril y primero de junio, de acuerdo a lo reportes oficiales que ha indicado nombre por nombre la revista Baseball America en su sitio en la Internet.

Los Yanquis encabezan la lista con 23 despidos, seguidos de los Rojos (20), Cerveceros (14), Diamondbacks (14) y Angelinos (13), Orioles (11), Azulejos (11) y Nacionales (11). Cleveland solo ha cancelado el contrato a dos quisqueyanos, mientras que Oakland no registra cancelación alguna a criollo.

El listado incluye jugadores desde la categoría novatos hasta AAA, todas sin abrirse este año y con escasas posibilidades de que se disputen a causa de las medidas de restricción aplicadas por la pandemia del COVID-19.

Nombres como los conocidos lanzadores Mauricio Cabrera y Merandy González, el receptor Alberto Rosario, el torpedero Angelo Mora y el jardinero Rymer Lirano figuran en la lista.

Uno que sobresale en el paquete es el jardinero Josué Guerrero, sobrino del inmortal de Cooperstown, Vladimir Guerrero. Los White Sox dieron un bono de US$1,1 millones en julio de 2016 cuando tenía 16 años y prometía un gran poder con su madero, alto como sus primos y tíos (6´2 pies) y 190 libras.

Pero el equipo de la Ciudad de los Vientos no ha tenido mucha paciencia con el lento desarrollo de Guerrero, que debutó como profesional en 2017 en la Dominican Summer League con una pobre línea ofensiva de .222/.290/.348 en promedios de bateo, embasarse y extrabases, con tres cuadrangulares y 25 remolques en 2007 turnos.

Fue de lo mejor que se vio de Josué. La campaña 2018 jugó en la Liga de Novatos de Arizona con otra pobre línea ofensiva (.192/.231/.288) sin jonrón en 23 encuentros y en 2019 mejoró a .240/.307/.404) con cinco vuelacercas y 20 producidas en 43 choques, también en la liga de novatos del estado desértico.

A los 20 años, Guerrero es agente libre.

Dominicanos cancelados en ligas menores entre el primero de abril y primero de junio

YANQUIS (23): Félix Alonzo (P), Joensy Abreu (P), Wellington Cáceres (P), Abel Estévez (P), Anyelo Luna (P), Daniel Marten (P), Silvio Moray (P), Luis Nova (P), José Peguero (P), Ignacio Radney (P), Daniel Ramos (P), Adonny Rojas (P), Carlos Santana (P), Víctor Santana (P), Argelis Herrera (P), Abismael Villaman (P), Neson B Álvarez (1B), Brayan Jiménez (SS), José Villa (3B), Borinquen Méndez (SS), Ricardo Ferreira (OF), Eric Méndez (OF) y Sandy Mota (OF).

CINCINNATI (20): Allan Beltré (P), Raúl Hernández (P), Israel Lantigua (P), Jose Lopez ((P), Maiker Manuel (P), Willy Méndez (P), Reinardo Mota (P), José Ortega (P), Many Reyes (P), Carlos Santos (P), Rubén Núñez (P), Emilio García (OF), Jeferson Geraldo (OF), Cristian Olivo (OF), José Pineda (OF), Randy Ventura (OF), Fraudy Rodríguez (C), Luis Tejada (3B), Thomas Lora (SS) y Lenniel Pérez (SS).

MILWAUKEE (14): Deybi Arias (P), Juan Gómez (P), Franklin Hernández (P), Carlos Herrera (P), Wellington Núñez (P), Robert Ortiz (P), Yoandry Pérez (P), José Romero (P), Leony Rosario (P), Joandris Tolentino (P), Francis Casado (OF), Elián Gonzalez (3B), Aaron Familia (3B) y Julio Garcia (SS).

ARIZONA (14): Mauricio Cabrera (P), Wilfry Cruz (P), Raibel Custodio (P), Erasmo Pinales (P), Yan Sánchez (P), Oliver Rosario (P), Pedro Zorrilla (P), Michael de la Cruz (C), Alberto Rosario (C), Ramón Hernández (3B), Luis Jiménez (3B), Ismael Jaime (OF), Francis Martínez (OF) y Jorge Pérez (OF).

ANGELINOS (13): Galvi Agramonte (P), Juan Contreras (P), Elián Peña (P), Luis Peña (P), Yelmison Peralta (P), Mayky Pérez (P), Yeyson Vélez (P), Yoel de León (P), Kelvin Monción (P), Kendy Moya (OF), Jean Puntiel (SS), Cristian Gómez (1B) y José Quezada (IF).

ORIOLES (11): José Alejandro (P), Marlon Constante (P), Héctor Guance (P), Moisé Nolasco (P), Claudio Galvá Jr. (P), Jomar Reyes (3B), Angelo Mora (SS), Carlos Báez (3B), Josué Herrera (1B), Juan de la Rosa (OF) y Edison Lantigua (OF).

NACIONALES (11): José de los Santos (P), Rafael Gómez (P), Merandy González (P), Abrahan Hiraldo (P), Adrian Martínez (P), Miguel Pozo (P), Wilson Severino (P), Alejandro Vallejo (P), Jairon Peguero (P), Juan Pascal (P), y Landerson Peña (OF).

TORONTO (11): Brayan Aquino (P), Juan Martínez (P), Joneivy Polonia (P), Juan Díaz (P), Junior Guzmán (P), Warnel Valdez (P), Aldo Ovando (OF), Junior Ramos (C), Jesús Navarro (SS), Michael Arias (SS), Yeison Jiménez (OF).

SEATTLE (10) Anderson Mercedes (P), Christopher Marte (P), Rymer Liriano (OF), Luis Veloz (OF), Jery Hernández (SS), Edwin Gil (SS), Julio de la Cruz (1B), Oscar Castillo (SS), Eliezer Álvarez (2B) y Onil Peña (C).

ATLANTA (9): Luis de Jesús (P), Carlos de la Cruz (P), Luis Díaz (P), Carlos Caminero (P), Ramón Linares (P), Orelvis Rijo (P), Yerangel Medina (3B), Nelson Celesten (SS) y Joel Reyes (OF).

FILADELFIA (8): Cristofer Adames (P), Joan Hernández (P), Raúl Mendoza (P), Sandro Rosario (P), Nathanael Bidó (P), Daivin Pérez (P), Junior Tejada (P) y Juan Méndez (C).

CARDENALES (8): Jeffry Abreu (P), Noel de Jesús (P), Saniel Santana (P), Freddy de Jesús (1B), Pablo Gómez (SS), Yowelfy Rosario (SS), Carlos Soler (OF), Wadye Infante (SS).

COLORADO (6): Aneudy Duarte (P), Anyelo Gómez (P), Frederis Parra (P), Alejandro Mejía (P), Vladmir Diloné (SS) y Shael Mendoza (OF).

SAN DIEGO (6): Luis Eusebio (P), Charlie Valerio (C), Jasson Pineda (3B), Yordi Francisco (SS), Juan García (2B) y Eddyson Moreno (OF).

ASTROS (6): Luis de Paula (P), Daniel Bello (P), Bryan Martínez (P), Sebastián Grullón (SS), Junior Marte (3B) y Juan Ramirez (LF).

MEDIAS BLANCAS (5): José Nin (P), Ramón Pineda (P), Héctor Acosta (P), Sidney Pimentel (SS) y Josué Guerrero (OF).

CACHORROS (4): Darío Beltré (P), Oscar de la Cruz (P), Fauris Guerrero (P) y Roberto Caro (RF).

MEDIAS ROJAS (4): Kelvin Sánchez (P), Nilo Rijo (SS), Marino Campaña (OF) y Edgar Corcino (OF).

GIGANTES (3): Wendolyn Bautista (P), Olbis Parra (P) y Ismael Alcantara (1B).

CLEVELAND (2): Felix Tati (P) y Jason Rodriguez (C).