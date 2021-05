$!Suenan tambores de guerra en las Grandes Ligas

Del terremoto que representó el COVID-19 para Grandes Ligas en 2020 nadie salió ileso, pero si hubo una parte que se sintió estafada por las letras pequeñitas de los acuerdos fue el gremio de peloteros, que terminaron dando el brazo a torcer, pero ese pleito no se ha quedado ahí.

Anthony Solís, el vocero del sindicato de jugadores (MLBPA en inglés), confirmó el jueves a DL que el gremio sometió una demanda ante los tribunales contra la MLB sin ofrecer más detalles.

El diario The New York Post reportó que en la querella se alega que la liga no actuó de buena fe el año pasado para jugar tantos juegos como fue posible y buscan una compensación estimada en US$500 millones. De inmediato, la liga presentó una contrademanda.

Un movimiento que podría representar los primeros tambores de una guerra de artillería pesada que tendría lugar a partir del primero de diciembre cuando termina el actual acuerdo laboral, uno en que antes de la crisis del COVID-19 los números indicaban que los peloteros han sido los más afectados.