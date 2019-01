$!Surge la interrogante: ¿Volverá Bryce Harper a los Nacionales de Washington?

Esta semana, Jeff Pasan de ESPN informó que Harper se ha reunido con los directivos del conjunto capitalino “varias veces” en este invierno y una fuente declaró que cabe la posibilidad de que Harper no tome una decisión sino hasta febrero. El periódico Washington Post informó que Harper y su representante se reunieron con el dueño del club de Washington, Ted Lerner, por cinco horas hace dos semanas. La familia Lerner, el gerente general Mike Rizzo y Boras tienen una excelente relación debido a los varios tratos que han hecho en el pasado y Boras piensa que el contrato de Harper es una decisión a la que el dueño deberá darle el visto bueno, por la clase de inversión a largo plazo que se requiere. Y parte del proceso de Boras es platicar directamente con el dueño de Washington, así como la reunión que resultó en Max Scherzer firmando con los Nacionales.

Esta reunión no necesariamente significa que las dos partes estén cerca de un pacto ni que vaya a llegar a un acuerdo. Varios directivos de los capitalinos no formularon comentarios sobre las pláticas con Harper. Pero Washington ha tratado varias veces de no ofrecer información sobre sus intentos de retener al toletero agente libre. Si los Nacionales están interesados en volver a firmar al jardinero, no quieren aumentar un precio ya bastante alto. Y si ya dieron vuelta a la página, no quieren dar la apariencia para que otro equipo -- especialmente los Filis, sus rivales del Este de la Liga Nacional -- lo firme a un precio más bajo.