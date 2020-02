$!Suspenden por 162 partidos al dominicano Francis Martes por positivo a esteroides

El ex prospecto general número uno de los Astros de Houston acaba de ser suspendido por 162 juegos ... y, no, no tiene nada que ver con el escándalo de trampa del equipo.

La MLB anunció que Francis Martes, un lanzador que fue promocionado como el próximo gran éxito del equipo en 2016, ha sido suspendido por una temporada completa por dar positivo por uso de sustancias para mejor el rendimiento.

Marte dio positivo a Boldenona, un esteroide anabólico.

Es la segunda vez que Martes es sancionado por violar la política de drogas de la liga ... en marzo de 2019, se le prohibió 80 juegos después de una prueba de drogas positiva.

Martes fue una gran promesa al principio de su carrera ... clasificándose en el puesto 15 en general en las listas de prospectos de la MLB, pero hasta ahora ha luchado por alcanzar su potencial.

En su primera acción de Grandes Ligas con Houston en 2017, registró una efectividad de 5.80 en 54.1 entradas lanzadas. En 2018, se sometió a una cirugía Tommy John.