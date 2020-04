$!Taiwán, una vez la liga tóxica, marcha el camino post COVID-19

No ha llovido tanto desde que mencionar la liga taiwanesa era asociarla a peligro; apuestas agresivas de ludópatas que sobornaban a jugadores y dirigentes, arreglos masivos de partidos, bateadores que confesaron haber recibido balas en sobres advirtiéndoles de que tenían que poncharse, un lugar donde las mafias asiáticas capeaban a sus anchas, en fin, una de las últimas opciones para un pelotero y vetada por la MLB.

El libro Playing in Isolation: A History of Baseball in Taiwan, publicado en 2007 por Junwei Yu, menciona que el licenciamiento del dominicano Israel Alcántara en 2005 por los Uni-President 7-Eleven Lions cuando este lideraba la liga en jonrones y carreras remolcadas levantó una enorme sospecha, sobre todo cuando el club, tras negarse en principio a dar explicaciones, informó que el jardinero era “inmanejable”.

El caso de Emiliano Girón, otro lanzador criollo, también es citado por su sospechoso descontrol. En un juego otorgó cinco boletos en solo una entrada y dos tercios y en otro solo dos bases. Una nota del Taipei Times de 2006 dice que fue investigado, pero no incluido en un expediente de arreglos de juegos.

El escándalo mayúsculo ocurrió en 2008 cuando el Gobierno intervino con el equivalente del DNI y encontró 102 casos de apuestas ilegales ese año que involucraba 222 personas, incluyendo 26 peloteros.

Fue la liga donde el banilejo Mario Encarnación fue encontrado muerto en su habitación de hotel (2005) con reportes iniciales de que la cerradura de la puerta fue movida, aunque luego la autopsia reveló que murió por “condición médica congénita”.

Desde la intervención estatal, que conllevó mover al juez anticorrupción que tenía la liga, las cosas han cambiado, para bien. A la estadía de Manny Ramírez allí en 2013 (a razón de US$25,000 por mes) se le atribuye haber contribuido en parte de la recuperación del prestigio.