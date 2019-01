$!Tatis define como “mejor partido” de la temporada, el ganado anoche por las Estrellas

Tatis afirmó que usará siempre su bullpen, cuando el picheo abridor no responda, “porque sé que me puede llevar lejos. Esto es una serie en la que no se puede sacar a ningún pícher de la rotación. Esto es día a día”, afirmó el dirigente del combinado de San Pedro de Macorís.

“Fue el mejor partido no solo de la serie, sino de la temporada, crédito para los relevistas”, afirmó Tatis quien definió como parte de su estrategia “ser agresivo con Raúl (Valdés), “que te pone dos strikes sin darte cuenta”.

Jugadores orientales: “no hay presión”

La tropa verde, que lidera la serie 3-1 y que está pactada al mejor de nueve partidos, no tiene presión, “estamos echando p’a lante. El machete es cosas de nosotros cuando damos un doble, no puede molestarle a nadie”, señaló José Siri, quien llegó al conjunto en el draft, procedente de los Gigantes del Cibao.

Sirí, quien defiende el jardín central, señaló: “Estamos jugando duro y lo que Dios quiera mandar lo cogemos”.

El veterano relevista José Rafael –Jumbo- Díaz, quien salvó el partido, siguió los consejos del dirigente Tatis, que lo instó a concentrarse en los bateadores, cuando lo Toros tuvieron el empate en circulación.

Díaz entró a lanzar por Román Méndez en el noveno episodio, transfirió a Alberto González y en su lugar entró a corree Franklin Rollin; Jorge Mateo se sacrificó, Rubén Sosa pegó sencillo y Rollin llegó a tercera, bateando Félix Pie Sosa se robó la segunda, lo que motivó que el dirigente Tatis entrara a hablar con Jumbo Díaz.

Pie fue ponchado y Reynaldo Rodríguez falló con foul fly al inicialista Héctor Giménez, para la derrota de los taurinos.

“Tatis me dijo que me olvide de los corredores y me concentré en Pie, que es un bateador con mucha más experiencia que yo en Grandes Ligas y lo dominé con el slider, al igual que a Rodríguez”, dijo Jumbo, quien cree que el próximo juego hay que jugarlo “bien fuerte”, como el primero.

De su parte Fernando Tatis III valoró la actuación de Valdés y lo consideró como “un tremendo lanzador que sabe mezclar sus picheos”.

“El 3-1 de la serie se inclina a nuestro favor, pero te soy sincero, me sentí un poco nervioso con los gritos de la gente en ese noveno. Me decía Dios, esto no puede pasar”.