$!Tatis III la volvió a sacar y las Estrellas apalean al Licey para empatar en primero

No fue igual el pitcheo felino. Leuris Gómez abrió y solo estuvo 1.1 entradas donde toleró dos hits, otorgó tres boletos, cedió dos vueltas y el relevo de Jonathan Aro y César Valdez quedó a deber al aceptar en 1.2 capítulos seis incogibles y cinco vueltas.

En el segundo los verdes hicieron el primer daño al pitcheo azul. Con un out, Frank Schwindel pegó doblete al jardín izquierdo, Francisco Mejía y José Sirí fueron transferidos para llenarse las bases, Abiatal Avelino despachó sencillo productor al derecho, lo que decretó la salida del montículo de Leuris Gómez. Entró a lanzar Jonathan Aro, que puso a Orlando Calixte a batear para force out en segunda con rola por el campo corto, pero entró la segunda vuelta. Luego, con Fernando Tatis bateando, Aro lanzó mal a la inicial tratando de sacar el out y anotó la tercera raya local.

El ataque de los elefantes volvió en el tercero. Gustavo Núñez abrió con triple por el left, Junior Lake lo remolcó con hit detrás de tercera, José Manuel Fernández recibió boleto. Aro fue sustituido por Francisco del Rosario, Lake se robó la antesala y anotó con elevado de sacrificio de Schwindel para el 5-0.